Coronavirus, contagiati due medici nel Pavese. Sono marito e moglie, lei è una pediatra

Due contagiati daanche nel Pavese: si tratta di duedi(Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera comea Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia).che lavora nella zona di Codogno (Lodi).Virgilio Anselmi, sindaco di Pieve Porto Morone (Pavia), è da questa mattina in Comune in attesa di disposizioni ufficiali dalle autorità sanitarie e dalla Regione, dopo i due casi di coronavirus registrati in paese. Sono risultati positivi al virus due medici, marito e moglie. «Siamo nell'attesa di ricevere notizie ufficiali su casi potenziali di coronavirus riscontrati sul territorio comunale di Pieve Porto Morone - si legge sul sito del Comune di Pieve Porto Morone -. In attesa di ulteriori probabili indicazioni e/o provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia - Assessore alla sanità, il sindaco in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi)». «Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori NON SI RECHI assolutamente al Pronto Soccorso, ma SI RIVOLGA al 112 e mantenga regole igieniche evitando di entrare in contatto con altre persone».