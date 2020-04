Coronavirus, medici nel mirino di alcuni avvocati. L'appello dei colleghi: «Niente cause in questo momento»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 19:00

. Ci sonoche in questo periodo delicato siritenuti colpevoli della morte dei propri cari in questa situazione di. Sono gli stessi dottori che rischiano il contagio, lavorano 12, 13 a volte 14 ore al giorno per salvare vite umane e in alcuni casi sono morti contagiati dal covid19 nella speranza di aiutare i loro pazienti.L'ordine degli avvocati ha messo in luce il fenomeno: legali senza scrupoli approfittano della disperazione di questi giorni per intentare cause contro i medici, negligenti o incompetenti. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli ha scritto una lettera a riguardo sottolineando come questo tipo di cause in questo momento siano discutibili.I vari ordini regionali degli avvocati hanno fatto appello a rispettare la deontologia e hanno chiesto di valutare con attenzione le vertenze da fare per cercare di non mettere sotto pressione, ulteriormente, una categoria lavorativa già molto provata in queste settimane