Il paziente 1 Mattia: «Sono arrivato a un passo dalla morte e sono risorto»

Lo scorso 21 febbraio è stato lui il primo a finire in ospedale ufficialmente per: è stato il 'paziente 1' di Codogno, atleta e runner, che per settimane ha lottato per la sua sopravvivenza nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Pavia. Orasta meglio ed è stato intervistato da Repubblica: «Il mio paziente zero resta un mistero. Da mesi non ero andato all'estero. Sempre la stessa vita: il lavoro a Castelpusterlengo e gli amici tra Codogno e il Lodigiano», ha raccontato.«Quando stai per morire - racconta il 38enne - non puoi razionalmente resistere, penso però che l'imminente arrivo di Giulia abbia moltiplicato le mie energie fisiche, non potevo andare via mentre lei stava arrivando». A due mesi esatti dalla scoperta della sua positività Mattia non si è ancora completamente ripreso, spesso è costretto a distendersi per riposare. Spiega però di accettare oggi di parlare «perché il mio caso può aiutare gli infettati a non mollare, i medici a continuare in un'impresa che rimette al centro il ruolo della scienza, i politici ad assumere decisioni coerenti con valori che pongano la vita sempre al primo posto».