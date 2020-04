Mattia, il 18enne di Cremona, è guarito e torna a casa: «Quando mi hanno intubato ho avuto paura. L'avevo sottovalutato»

«Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po'», ha detto Mattia, il più giovane paziente Covid curato all'ospedale di Cremona. Il coronavirus, ammette, «all'inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello». Il ragazzo, dimesso stamane, ha aggiunto di aver avuto «paura» quando lo dovevano intubare.

È stato dimesso dall'ospedale di Cremona il giovane, 18 anni, il ragazzo che commosse l'Italia un paio di settimane fa per il suo messaggio alla mamma in cui le diceva che non l'avrebbe lasciata sola, prima di essere intubato. Il giovane, dopo una lunga lotta contro il, sta meglio e questa mattina ha lasciato l'ospedale.