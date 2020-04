Coronavirus: Mattia, 18 anni, sta meglio ed è stato estubato. Aveva scritto alla mamma: «Non ti lascio sola»

«Prima di essere intubato, aveva promesso alla madre: 'Non ti lascerò sola'. Un ragazzo Cremonese di 18 anni, Mattia, oggi è stato estubato e i bravissimi medici ci informano che ha già videochiamato la mamma. Storie di umanità e bellezza», ha twittato il leader di Italia Viva.

La sua storia aveva commosso l’Italia:, studente cremonese positivo alche da qualche giorno era intubato per via del contagio da Covid-19, sta meglio ed è stato estubato dai medici dell’ospedale Maggiore di Cremona in cui è ricoverato.Prima di entrare in coma farmacologico, il giovane: «Stai tranquilla, non ti lascio sola», aveva scritto. Una storia che aveva commosso l’Italia, come racconta oggi il Corriere della Sera: «Sono senza parole, la notizia più bella è arrivata, le parole della mamma. Mi aveva fatto una promessa, quella che non mi avrebbe lasciata sola, e l’ha rispettata».a storia di Mattia è stata ripresa anche dall'ex premier, che ne ha parlato sul suo profilo Twitter: