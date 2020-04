Coronavirus, nelle Marche 9 morti e 57 nuovi casi accertati. Zero contagi, polemica sulla previsione

tra il 25 e il 30 maggio

I numeri ci dicono che stiamo tendendo allo zero alternato dei positivi, già raggiunto ad Ascoli-Fermo, permettendoci di organizzare con molta precisione le riaperture, a partire dal 4 maggio

Lo studio regionale a cui fa riferimento Ceriscioli suddivide il territorio in tre distinte zone, in relazione all'intensità del contagio: l'area delle province di Ascoli Piceno e Fermo, l'area Macerata-Ancona e l'area Pesaro-Urbino. L'analisi tiene conto inoltre del fatto che la numerosità dei tamponi ha subito forti variazioni: negli ultimi 5 giorni di marzo è stata effettuata una media di 605 tamponi al giorno; negli ultimi 5 giorni, tra il 16 e il 20 aprile, è stata effettuata una media di 1.079 tamponi. Per questo motivo, secondo la Regione Marche,

va ritenuta errata la valutazione basata solo sulla crescita dei casi positivi gg/gg, in quanto l'indicatore più appropriato dovrebbe essere la probabilità di trovare un positivo in rapporto ai tamponi eseguiti

