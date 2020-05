Coronavirus, maratona musicale sul web per l’Africa organizzata dalla Farnesina

Una maratona virtuale ricorderà, lunedì 25 maggio, l'anniversario della nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana (oggi Unione Africana) e l'amicizia e la solidarietà fra Africa e Italia di fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.



È così che la Farnesina vuole celebrare la Giornata dell'Africa che quest'anno, a causa della pandemia, sarà caratterizzata da un innovativo formato digitale, con un contenuto artistico-culturale dedicato al Continente africano.



Il programma della giornata, su impulso della vice ministra Emanuela Del Re, d'intesa con il ministro Luigi Di Maio, prevede un video sul canale YouTube della Farnesina in cui sono raccolti circa 50 contributi di artisti africani ed italiani, tra i quali Niccolò Fabi, Tommy Kuti, Kandy Guira, i Mezzotono e Baba Sissoko. I video musicali saranno intervallati da brevi interventi di personalità politiche che sottolineano l'importanza delle relazioni storiche tra Italia e Africa. Tra questi i messaggi del ministro Di Maio, della vice ministra Del Re, della ministra degli Esteri sudafricana Pandor (attualmente il Sudafrica è il presidente di turno dell'Unione Africana), della vice segretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed, del presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, del vice presidente della Commissione dell'Unione Africana, Kwesi Quartey, e della segretaria esecutiva di Uneca, Vera Songwe.



All'iniziativa hanno aderito anche le ambasciate dei Paesi africani accreditate in Italia che hanno contribuito con video di artisti del proprio Paese, oltre a organizzazioni internazionali ed enti della società civile impegnati nelle tematiche del Continente. Parallelamente alla video-maratona, verrà allestita una mostra fotografica virtuale dedicata all'Africa, nella quale saranno inclusi alcuni scatti di fotografi italiani che, in collaborazione con le ambasciate e gli istituti italiani di cultura dell'area, hanno realizzato mostre nel 2019 o avevano esposizioni programmate per quest'anno. Le fotografie selezionate saranno fruibili sul sito e sul canale Instagram della Farnesina e accompagneranno il video celebrativo durante la stessa giornata del 25 maggio. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 17:05

