Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

laha diramato illegato ai casi di Covid19 in Italia, con la mappa aggiornata alle 17 di oggi, venerdì 11 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 152.271, dei quali 32.534 sono guariti e 19.468 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 100.269. Trend confermato per le vittime oggi a quota 619. Molise e Basilicata che ieri avervano registrato zero vittime, oggi registrano rispettivamente 14 e 17 morti.