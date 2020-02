Coronavirus, cosa mangiare per combattere la psicosi? I consigli dell'esperto

Coronavirus in Italia, gli aggiornamenti in diretta

Gestire a tavola la paura causata dall'epidemia da, scegliendo i cibi anti-stress. E quindi frutta, latte, miele, pesce e carne bianca, ma anche curcuma, zafferano, origano e cioccolato rigorosamente fondente. È il menu suggerito dal medico psichiatra Angela De Marco, specialista nei disturbi dell'alimentazione. «L'arma che abbiamo è far sì che l'organismo sia nel miglior stato di salute possibile», spiega il medico, facendo presente che non esiste alcun alimento in grado di proteggere dal contagio.L'ansia non predispone il corpo ad affrontare alcuna patologia ed è nemico giurato delle difese immunitarie. «Mangiare bene senza affaticare e intossicare l'organismo è la prima regola», spiega l'esperto, e quindi no a fritti, intingoli e piatti elaborati. Ovviamente l'igiene è fondamentale anche nel lavaggio dei prodotti freschi, unica efficace difesa di cui si dispone. Via libera a cibi con vitamina C e del gruppo B, omega 3, magnesio, potassio e zinco che aiutano a sciogliere la tensione.Alfiocchi di avena con latte dolcificato con miele, a cui aggiungere un kiwi e una banana. Ildeve essere all'insegna di alimenti freschi, con zuppe di verdure con carote, zucca e zucchine o di legumi o insalate da arricchire con agrumi e frutta secca. Per chi può cucinare ottimo un superpiatto come uova e asparagi, ricchissimo di elementi che favoriscono il relax. Peri piatti perfetti vanno da un'insalata di patate bollite con carne di pollo o tacchino con un pizzico di curcuma, a pesce bianco con riso basmati e zafferano; i carboidrati a lento rilascio energetico uniti a omega 3, zinco, selenio e triptofano garantiscono una notte serena. Tra i segreti aggiungere un pizzico di origano che favorisce il sonno. Per glivia libera a mirtilli o frutti rossi in genere con yogurt bianco e miele, ma anche ad un quadretto di cioccolato fondente o alla classica mela cotta con cannella o a pezzetti di zenzero bagnati nel cioccolato fondente.