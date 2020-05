Coronavirus in Liguria: 14 morti e 47 nuovi casi, calano i ricoverati. Toti soddisfatto: «L'epidemia sta mollando»

Il dato importante è che continua il calo del numero degli ospedalizzati per coronavirus in Liguria per la prima volta dal picco dell'emergenza scendiamo sotto a 700, di cui 67 in terapia intensiva, una in meno di ieri. Sono i veri dati importanti che ci confermano che l'epidemia sta mollando sul nostro territorio. La curva dei positivi è in netto calo e l'aumento si registra solo nelle Rsa»

possibilità della vendita di calzature per bambini, toelettatura degli animali da compagnia, dalle 6 alle 22 consentita, all'interno della provincia, l'attività motoria individuale a distanza di due metri senza l'utilizzo di spogliatoi o bagni doccia, consentita la ripresa degli allenamenti individuali agli atleti professionisti. Consentita anche l'uscita in barca fino a un massimo due persone purché conviventi, così come la pesca ricreativa in acque interne e mare per i soggetti autorizzati, consentite le passeggiate all'aria aperta individuali o tra i conviventi. Confermata la possibilità di raggiungere la propria barca per svolgere attività manutenzione e di raggiungere le seconde case i camper e le roulotte per fare manutenzione. Lo spostamento verso le seconde case deve essere individuale con obbligo di rientro in giornata. Consentiti gli spostamenti in auto con più passeggeri a brodo purché residenti nella stessa abitazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 20:41

