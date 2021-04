Crollo delle nascite, Agenzia Nova annuncia bonus bebè di mille euro ai propri dipendenti

Con il record negativo di nascite fatto registrare dall'Italia nel 2020, quasi 16mila bambini in meno rispetto al 2019, la pandemia ha segnato un altro disagio sociale all'interno della popolazione e aperta a una forte riflessione sul futuro del nostro Paese. In tal senso è senza dubbio da segnalare in positivo l'iniziativa dell'Agenzia Nova - l'Agenzia di stampa specializzata nell’informazione di servizio, nel monitoraggio delle fonti d’informazione internazionali, nei servizi giornalistici, editoriali e di comunicazione - che ha deciso di premiare con mille euro i propri dipendenti che avranno un bambino.

«Agenzia Nova - si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale - ha deciso di non limitarsi a dare evidenza ai dati negativi, ma d’impegnarsi concretamente con una iniziativa che possa essere da spunto anche per altre realtà del settore privato: “premiare” con un bonus simbolico di mille euro tutti i dipendenti dell’agenzia che avranno un bambino».

«Con la sua iniziativa - sottolineano nella nota - Agenzia Nova”spera di dare un messaggio di speranza e di motivare imprenditori piccoli e grandi affinché diano ciascuno il proprio piccolo contributo al rilancio e allo sviluppo dell’Italia».

