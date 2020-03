Coronavirus, come funziona l'autocertificazione per lavoro nella zona rossa. Chi viola le norme rischia 3 mesi di carcere

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 10:53

L'emergenzae il decreto di ieri del premier, ha un senso ben preciso: limitare le uscite, magari solo per andare al lavoro, e per il resto rimanere a casa. Un'Italia divisa in due, con la 'zona rossa' che comprende l'intera Lombardia e 14 province: e una norma importante è quella sull'autocertificazione, che di fatto consente spostamenti per motivi di lavoro anche dalle zone rosse.In queste ultime infatti ci si può muovere solo per andare a lavoro se necessario, i locali sono chiusi dopo le 18 e le scuole idem fino al 3 aprile: i cittadini che hanno bisogno di muoversi, dovranno autocertificare la necessità attraverso dei moduli forniti dalla Polizia. Questi moduli spiegheranno anche alle persone quali sono le conseguenze penali per le violazioni del decreto: ma questa norma spiazza, perché di fatto consente spostamenti senza controlli effettivi sulla diffusione del contagio.Una direttiva del Viminale, del ministro Luciana Lamorgese, ha poi elencato le regole dei prefetti nelle aree a contenimento rafforzato per evitare gli spostamenti non autorizzati. In caso di violazione delle norme previste dal decreto, si rischia: una sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale sull'inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Ma nei casi più gravi la sanzione può essere invece quella prevista dall'articolo 452 (delitti colposi contro la salute pubblica). A chi ha una temperatura superiore a 37,5, è «fortemente raccomandato» di non uscire di casa. Chi studia o lavora nelle zone rosse ma ha la famiglia altrove, non deve tornare a casa: sebbene quest'ultimo punto, in parecchi, non lo abbiano compreso molto bene.