«Pulmini pieni di lavoratori extracomunitari senza mascherine»: la segnalazione dell'infermiere del 118

Venendo a lavorare la mattina da Terracina a Latina continuo a vedere troppa gente per strada ma quello che mi preoccupa di più, e vi prego non prendetela come una cosa razzista, sono i pulmini pieni di extracomunitari ammassati, senza una mascherina che poveracci vanno a lavorare nelle campagne. Prego chi di dovere di fare un controllo, di far rispettare le direttive perché altrimenti così tutti i nostri sacrifici saranno vani».



È l'appello accorato lanciato con un video su Facebook da Marco Pannozzo, infermiere del 118 dell'ospedale pontino in prima linea questi giorni con il personale sanitario nella battaglia al coronavirus. «Noi facciamo sacrifici, noi che siamo in prima linea - dice - e voi che siete a casa. Ma oggi ho visto quattro pulmini pieni di gente ammassata, così - insiste Pannozzo - rischiamo di vanificare tutto, vi prego controllate».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 11:53

