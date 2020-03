Coronavirus, laurea in anticipo per gli studenti infermieri: «Pronti per andare nelle aree più colpite a gestire l'emergenza»

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 20:03

per permettere loro di lPer contrastare l'emergenzaservono sicuramente medici e infermieri, chi lavora nelle aree più colpite è allo stremo e c'è bisogno di personale medico che li aiuti nella gestione dei turni e del lavoro.Il ministero dell'istruzione ha così deciso di anticipare le lauree per gli infermieri, giovani che scenderanno sul campo per aiutare l'emergenza. Molti di questi giovanissimi professionisti potrebbero essere chiamati nelle zone con il più alto tasso di contagiati come quelli del Lodigiano, della Bergamasca o del Bresciano dove gli ospedali sono più in difficoltà.Una neolaureata ha spiegato a FanPage di essere pronta ad andare a lavorare. Sebbene siano inesperti, spiega che la formazione che è stata data loro è proprio per gestire le emergenze e sono sicuri di poter dare il loro contributo. Non è l'unica a parlare del suo lavoro come di una missione, altri ragazzi si dicono pronti a partire anche per le zone rosse, supportati dai loro genitori.