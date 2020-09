Coronavirus, la quarantena resta di 14 giorni: il Cts rimanda la decisione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 11:03

Laresta di. Il governo sta valutando se abbassare a 7 il periodo di isolamento per escludere il contagio da covid-19, ma ilper ora ha rimandato la decisione sostenendo che potrebbee potrebbe comportare troppi rischi per la salute pubblica.che sostiene che si possa ridurre il periodo di isolamento, ma la teoria degli scienziati d'oltralpe non convince quelli italiani. I tecnici della Protezione Civile, guidati da Agostino Miozzo, hanno deciso di approfondire, per ora però nulla cambia. Contraria alla riduzione del periodo di isolamento è anche l'Oms, a maggior ragione che in molti paesi si sta affrontando la riapertura delle scuole che potrebbe comportare un nuovo aumento dei contagi.dovuto spesso all'impossibilità di fare tamponi. La proposta è di fare più test rapidi in modo da avere risposte veloci ed evitare lunghe quarantene. Sul tavolo del dibattito per il Cts c'è anche la questione del doppio tampone e della capienza massima nei treni che potrebbe essere estesa all'80%.