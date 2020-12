Coronavirus, la pandemia del 2020 in diretta tv: tutto quello che è successo in un video di 20 minuti

Come è stata divulgata la pandemia da coronavirus in diretta tv? Un video di 20 minuti riassume questi ultimi mesi soffermandosi sui momenti clou del racconto televisivo: dalle rassicurazioni di Barbara D'Urso, che a Verissimo abbracciava e baciava le colleghe di Mediaset, agli studi dei programmi privati del pubblico. Senza dimenticare lo spazio riservato alle conferenze stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alle restrizioni volte ad arginare il contagio come il lockdown.

Il filmato è stato pubblicato su Periscope, un'applicazione gratuita di video streaming per Android e iOS, acquistata da Twitter cinque anni fa. Per poter funzionare, infatti, deve essere associata al proprio account Twitter. Molte le immagini estrapolate dai notiziari andati in onda, dalla Rai a Mediaset e a La7. Tanti i Dpcm, anche gli ultimi sulla divisione dell'Italia in tre zone di tre diversi colori e il divieto di spostamenti a Natale. Tutto rigorosamente in ordine cronologico, ora che questo 2020 volte al termine.

