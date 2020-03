Coronavirus, la tenera lettera di una bimba alla mamma infermiera: «Mi mancano i tuoi abbracci...»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Inizia così la letterina di una bimba alla mamma infermiera, che in questi giorni si trova in prima linea nella battaglia contro ilCome riporta il sito del Corriere della Sera,obbligata, come tanti colleghi di tutta Italia, a turni estenuanti e a mantenere una quarantena cautelativa, stando a distanza dai propri cari.Ecco il testo della lettera che ha commosso il web: «Cara mamma, mi manchi tantissimo, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, i tuoi... Anzi tutte le cose che non si possono avere stando lontano. Tutte le tue coccole! E anche stare vicino a te e sentirmi protetta, addormentarmi sapendo che sei accanto a me! Non pensare che mi sento meglio di Emma, almeno la sua mamma non va a fare la notte. Queste notti mi sento distante da te, perché quando mi sveglio alla mattina non posso riempirti di baci, ma solo starti lontano. Le sere in cui ci sei non posso starti vicino, ma solo stare in altre stanze come se tu non ci fossi. Per questo Coronavirus il mondo sta soffrendo e tu con i tuoi colleghi troppo! Ma nonostante ciò tu sei guerriera, sei forte, coraggiosa!».