Coronavirus, la donazione di Papa Francesco all'ospedale di Bergamo

Davanti all'emergenza in cui versa l'Italia e soprattutto la provincia di Bergamo, dal pontefice è arrivato un nuovo gesto di vicinanza. Attraverso la Diocesi ha donato 60mila euro all'ospedale che porta il nome di uno dei suoi predecessori,che era nato proprio nel bergamasco.«Si tratta di un nuovo segno della vicinanza del Pontefice - ha sottolineato la- che si aggiunge alla telefonata al vescovo Francesco Beschi in cui manifestava i suoi sentimenti di condivisione del dolore per i numerosi sacerdoti e fedeli defunti a causa del coronavirus».Il vescovoha espresso all’Elemosiniere Pontificio e al Capitolo di San Pietro i sentimenti di profonda gratitudine a nome suo e dell’intera Diocesi, da presentare a Papa Francesco, e ha trasmesso al direttore Generale dell’Ospedale Papa Giovanni il dono del Santo Padre. Un gesto che arriva proprio mentre si sta per celebrare la Settimana Santa.