Coronavirus, i parroci ai fedeli: «Non stringetevi la mano in chiesa durante la Messa»

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 20:36

La paura delspinge tutti a prendere delle. In queste ore si sta decidendo per la chiusura di scuole e uffici, per la sospensione di eventi e anche le chiese fanno la loro per fronteggiare il contagio in alcune regioni. Non stringersi le mani al momento dello scambio del segno di pace durante la Messa.Questa è una delle indicazioni che la Diocesi di Casale Monferrato (Alessandria) ha fornito ai parroci per l'emergenza Coronavirus. Altre riguardano lo svuotamento delle acquasantiere e la distribuzione della comunione sulle mani e non sulla lingua dei fedeli. Anche la Diocesi di Vercelli ha fornito indicazioni analoghe. Quella di Tortona (Alessandria), nell'attesa di indicazioni ufficiali da parte della Conferenza Episcopale Italiana, starebbe valutando di prendere soluzioni simili, considerando che alcune parrocchie sono in territorio lombardo, in provincia di Pavia.