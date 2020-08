Coronavirus, due italiani tornano dai Balcani con gravi polmoniti interstiziali: hanno meno di 40 anni

Ultimo aggiornamento: Monday 3 August 2020, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi giorni a Piacenza sono stati registrati dai medici, che non si vedevano da settimane. Si tratta, spiega il quotidiano Libertà, di, che probabilmente, dove l'epidemia imperversa. E al ritorno a Piacenza sono state ricoverate in ospedale.A parlarne con il giornale piacentino è Andrea Magnacavallo, direttore del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza: «In questi ultimi giorni abbiamo riscontrato alcuni casi di Covid importanti. Casi di malattie di un virus contratto in area balcanica, dove sono ancora in fase epidemica. In questo momento quello è un territorio in cui il virus è molto aggressivo. Un territorio a noi vicino, con cui abbiamo rapporti. Una questione su cui riflettere».In questi casi «il quadro della malattia - spiega il medico - è quello classico. Il virus ha una carica importante. Hanno sviluppato la malattia in forma classica, come l'abbiamo vista in primavera. E questo è il fatto nuovo».