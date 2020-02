Coronavirus, un'italiana sulla Diamond Princess: «Test febbre ogni 4 ore, oltre i 37,5° si allertano i medici»

Coronavirus, è ancora paura sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena dal 4 febbraio scorso nel porto di Yokohama, in Giappone: i nuovi casi di contagio sono ora 66, ma tra loro nessun italiano dei 35 a bordo, 10 passeggeri e 25 membri dell'equipaggio, ha reso noto la Princess Cruise Lines in un comunicato.



Intanto un'italiana a bordo della nave, nel suo diario di bordo su Facebook, ha descritto la situazione a bordo: «Ogni anima su questa nave è provvista di un termometro personale da usare e auto testarsi ogni 4 ore informando subito l'equipe medica, nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi», scrive la donna, che usa lo pseudonimo di Allegra Viandante. Inoltre, continua, «si continua incessantemente a testare le persone, ad oggi altri 336 campioni sono stati prelevati» sulle 3.700 persone a bordo. , è ancora paura sulla nave da crociera, in quarantena dal 4 febbraio scorso nel porto di Yokohama, in Giappone: i nuovi casi di contagio sono ora 66, ma tra loro nessun italiano dei 35 a bordo, 10 passeggeri e 25 membri dell'equipaggio, ha reso noto la Princess Cruise Lines in un comunicato.Intantonel suo diario di bordo su Facebook, ha descritto la situazione a bordo: «Ogni anima su questa nave è provvista di unda usare e auto testarsi ogni 4 ore informando subito l'equipe medica, nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi», scrive la donna, che usa lo pseudonimo di Allegra Viandante. Inoltre, continua, «si continua incessantemente a testare le persone, ad oggi altri 336 campioni sono stati prelevati» sulle 3.700 persone a bordo.

Sono ora in totale 136 le persone contagiate a bordo della Diamond Princess: tra questi ci sono 45 giapponesi, 11 americani, quattro australiani, tre filippini e uno di Canada, Gran Bretagna e Ucraina. La Princess Cruise Lines è la compagna armatrice della nave, di proprietà della Carnival.

La nave continua a ricevere ininterrottamente forniture di ogni tipo tra: cibo sicuro, medicinali per uso personale, salviette disinfettanti e maschere da cambiare almeno 2 volte al giorno. Ambulanze, vigili del fuoco, polizia e militari sempre presenti e pronti per ogni evenienza

.

Nella fatale sfortuna, mi sento davvero molto fortunata e mi auguro che il peggio sia passato e che il “picco” all’interno di questa nostra realtà sia stato raggiunto per andare a scemare piano piano spegnendo questo focolare indesiderato

.

Tutto ciò finirà presto. Lo so. Ne sono sicura. Si stanno prendendo cura di noi in modo impeccabile, sia la compagnia di crociera che la sanità giapponese

.

Secondo il Japan Time altre 65 persone sono state infettate, che aggiungendole alle 70 precedenti confermate arrivano a 135 in totale. Nel frattempo fuori in banchina si sono riversati nuovamente diverse ambulanze. Tante ambulanze. I contagiati non sono di nuova contaminazione, ma sempre facenti parte dello stesso periodo di incubazione dei precedenti

.

La speranza è che finalmente la parabola cominci a scendere e che i casi comincino a scemare fino ad azzerarsi. Anche questo, come per ogni dolore o avvenimento brutto deve fare il suo corso

.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 17:28

