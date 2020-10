Coronavirus, l'Italia a un passo dalla fase 4: ecco cosa chiuderà e per quanto tempo

I contagi per coronavirus in Italia stanno portando a quella che è stata definita la fase 4 della pandemia e che potrebbe portare a un nuovo lockdown. Uno scenario di tipo 4 si ha quando i valori Rt regionali sono prevalentemente e significativamente superiori all'1,5, con una rapida e grande crescita di persone che risultano positive al virus. In pratica in questa fase la curva dei contagi non è più da considerarsi sotto controllo. Ma cosa potrebbe chiudere? Cosa potremo continuare a fare?

In questa fase c'è la possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità della popolazione in aree geografiche. Se il Governo, aiutato dagli esperti, dovesse riconoscere che l'Italia si trova ormai a questo stato verranno chiusi ristoranti e bar (inizialmente con orari ridotti, ma potrebbe anche diventare una chiusura totale). Potrebbero essere chiuse scuole e università e luoghi di lavoro. Ci sarebbero limitazioni di spostamenti non solo tra Regioni ma anche tra diverse Province e comuni.

A quel punto le successive decisioni del governo sarebbero prese seguendo l'andamento della curva epidemiologica, con l'obiettivo di abbassare in maniera decisa il numero di contagi e riuscire a rimettere in piedi un tracciamento adeguato delle persone positive e dei loro contatti

