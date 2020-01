Coronavirus in Italia, primi due casi: sono turisti cinesi a Roma. Sono ricoverati in isolamento. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina

«I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è stato chiuso.

Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere

Coronavirus, Oms: «Emergenza globale». Sale l'allerta in tutto il mondo. I morti sono 179, oltre 8mila i contagi​

La stanza dove i due soggiornavano nell'Hotel Palatino a Roma in via Cavour è stata sigillata. Ora si trovano ricoverati allo Spallanzani. E un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia soccorso ieri nell'albergo del centro è stato scortato dalla polizia fino all'ospedale atterzzato per affrontare l'emergenza. La coppia di turisti soccorsa ieri nell'albergo di via Cavour era in Italia da circa 10 giorni. La stanza in cui alloggiavano marito e moglie è stata sigillata per consentire alla Asl di effettuare la decontaminazione.



La coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani è originaria della provincia di Wuhan. Secondo quanto si è appreso erano arrivati dieci giorni fa, il 23 gennaio a Milano. Dopo alcune tappe per l'Italia sono arrivati a Roma. Ieri sera si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati presi in carico da personale del 118 e ricoverati allo Spallanzani.

«Il sistema sanitario italiano è uno dei migliori del mondo, voglio ringraziare i medici e gli infermieri che anche con il coordinamento con le Regioni ci consentono di assicurare la giusta sicurezza ai nostri cittadini. In queste ore faremo tutte le verifiche del caso per tracciare il percorso di queste due persone nel nostro Paese e ci sono tutte le condizioni per riconoscere che la situazione è sotto controllo: queste due persone sono in isolamento allo Spallanzani». Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza.



Ancora il ministro Speranza: «La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo». Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo i due casi accertati di Coronavirus in Italia.



Saloni vuoti al Grand Hotel Palatino di Roma dove ha soggiornato la coppia di turisti cinesi ora ricoverata allo Spallanzani. Nell'albergo nel centro di Roma, un quattro stelle con 200 stanze e tre sale da pranzo, la stanza dei turisti è stata sigillata. Un'auto della polizia staziona davanti all'hotel dove si sono già radunati alcuni giornalisti. Dentro il personale lavora al desk.

. I due turisti cinesi sono marito e moglie di 67 e 66 anni, sono arrivati in Italia il 23 gennaio atterrando alla Malpensa.