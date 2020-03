Coronavirus, superati i diecimila casi in Italia: oggi 168 morti. Le vittime salgono a 631, oltre mille i guariti

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 19:05

in Italia,. Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri (in attesa però dei dati definitivi dalla Regione Lombardia non arrivati in tempo), mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti -: 10.149. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri.Le 168 nuove vittime. Ha precisato Angelo Borrelli in conferenza stampa. Quanto alle fasce d'eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.Nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti poco fa dalla Protezione civile, i morti legati al Coronavirus in Italia hanno subito un incremento del 36,2%. L'incremento dei malati è stato del 6,6%. Ma il dato risente di un aggiornamento della Regione Lombardia non arrivato in tempo. L'aumento delle persone guarite, diventate in totale 1.004, con un incremento di 280 unità, è del 38,6%. Infine i malati in terapia intensiva (877) sono aumentati di 144, con un incremento del 19,6%.«Abbiamo smentito alcuneche prevedevano scenari a firma del capo dipartimento, le quali non sono assolutamente vere, così come altre comunicazioni. Invitiamo i cittadini ad informarsi attraverso i canali ufficiali e non con le fake news che purtroppo girano anche sui social». Ha aggiunto il capo della Protezione Civile. Interpellato suBorrelli ha dichiarato: «Io credo che questa sia una richiesta che deve essere vagliata, considerata e valutata. Non ho elementi da fornire su questa richiesta, vedremo nei prossimi giorni».«Stiamo acquistando e distribuiremo oltre 5mila ventilatori per le terapie intensive e ci sono anche quelli acquisiti da Consip: 2.264 ventilatori per la terapia intensiva e 1.654 ventilatori per la terapia sub intensiva. Saranno consegnati secondo scadenza tra 8 e 7 giorni e 16 e 45 giorni. Prosegue l'opera di potenziamento delle strutture regionali per i forniture di beni necessari alla cura della popolazione».con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni. Ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni. I comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c'è una persona positiva (oggi - ndr), una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi entro domenica». Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile.