Coronavirus, in Italia altre 368 vittime e 2.853 contagiati. I morti sono 1.809, 27.747 i casi totali di cui 2.335 guariti IL GRAFICO

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 20:13

Superati i 20mila malati diin Italia con. I. Sono, 369 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile., 2.853 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti -Dall'inizio dell'emergenza sono state trasferite dalle terapie intensive della Lombardia ad altre regioni 40 pazienti. Nella giornata di oggi sono state trasferite 6 persone.«Faccio un richiamo alle regole - l'appello di Borrelli -. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni».«Sono felice chepossa dare una mano alla regione Lombardia e che possa essere di questa partita». Dice il commissario Borrelli rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quale sarà il suo rapporto con l'ex capo della protezione civile chiamato da Fontana come consulente. «Sono una persona che è stata cresciuta da Bertolaso e credo di aver imparato molto da lui - ha aggiunto - il mio rapporto con lui è ottimo e sarò felice di lavorare insieme a lui».«Siamo inseriti in un contesto internazionale e abbiamo una continua collaborazione con l'Oms, il fatto che altri Paesi europei adottino nostre stesse misure dà anche la dimensione che è estremamente importante essere coordinati in questo senso. Il parere del comitato tecnico scientifico è quello espresso a livello internazionale». Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse necessario aumentare il numero di tamponi da effettuare sulla popolazione.Alla luce dell'evoluzione della malattia e della curva di crescita dei contagi in Italia «altri paesi europei stanno adottando misure analoghe alle nostre, che sono quelle attualmente più efficaci nel modificare la curva». Ha aggiunto Brusaferro auspicando che «il fatto che anche altri paesi le adottino può creare un'azione sinergica». «Siamo a una settimana dall'azione di alcuni provvedimenti, nei prossimi giorni potremo capire meglio come questi ultimi stiano impattando sulle curve. Ma ricordo che non c'è un punto dove uno si possa rifugiare e non c'è neppure in Europa».Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 10.043 i malati in Lombardia (984 in più di ieri), 2.741 in Emilia Romagna (+392), 1.989 in Veneto (+214), 1.030 in Piemonte (+216), 1.087 nelle Marche (+224), 763 in Toscana (+149), 396 nel Lazio (+76), 296 in Campania (+53), 493 in Liguria (+109), 316 in Friuli Venezia Giulia (+45), 179 in Sicilia (+29), 212 in Puglia (+56), 367 in Trentino (+168), 128 in Abruzzo (+22), 139 in Umbria (+36), 17 in Molise (+0), 75 in Sardegna (+25), 56 in Valle d'Aosta (+15), 66 in Calabria (+7), 199 in Alto Adige (+29), 11 in Basilicata (+1). Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.218 in Lombardia (+252), 284 in Emilia Romagna, (+43), 63 in Veneto (+8), 81 in Piemonte (+22), 46 nelle Marche (+10), 8 in Toscana (+2), 33 in Liguria (+6), 9 in Campania (+3), 16 Lazio (+3), 14 in Friuli Venezia Giulia (+1), 16 in Puglia (+8), 5 in provincia di Bolzano (+2), 2 in Sicilia (+0), 3 in Abruzzo (+1), uno in Umbria (+0) uno in Valle d'Aosta (+0), 6 in Trentino (+4), uno in Calabria, 2 in Sardegna. I tamponi complessivi sono 124.899, quasi 85mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.