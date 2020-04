Coronavirus, 619 morti e altri 4.694 casi: in Italia 100mila persone malate di Covid-19 MAPPA

di Simone Pierini

Sonoin più per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 570 . È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angeloin conferenza stampa nel consuetodelle 18 di oggi sabato 11 aprile.Attualmente in Italiamentre i morti si avvicinano, con aumento costante, a quota 20mila. Sono, mentre altri duemila sono guariti. Prosegue il(-116)(-98) ma, numeri alla mano, aumenta ancora il numero di persone contagiate.Rispetto ai 3.951 casi in un giorno di ieri si registra una crescita di 743 casi (4.694) con il trend della curva che sale al 3,1% contro il +2,7% di venerdì. Una diretta conseguenza dell'degli ultimi giorni, anche oggi 56.609 contro i 53.495 di ieri, ma una conferma di un vasto "sommerso" ancora presente nel nostro Paese.accertati in Italia dall'inizio dell'emergenza sono orarispetto a ieri), di cui, 2.079 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 100.269 persone, ieri era di 98.273, un aumento di 1.996 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 963.473, 56.609 nell'ultimo giorno (Ieri erano 53.495).Sono, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 (-28) sono in Lombardia (-34)., 98 in meno rispetto a ieri, e 66.534 (+1.661) sono quelli in isolamento domiciliare., lo ha detto il professor Alberto, Presidente della Società italiana di pediatria.«Abbiamo ricevuto la bella notizia di un signore di 94 anni guarito alle porte di Roma. Questo è il messaggio più bello per fare gli auguri a tutti noi e a tutti voi di una buona Pasqua e ringraziare chi sta dando il proprio contributo». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo, chiudendo la consueta conferenza stampa quotidiana.