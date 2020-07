Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi: 249. I decessi sono 14

Coronavirus, nel Lazio 20 nuovi casi (di cui 13 d'importazione) e un decesso

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale lievemente ilda Covid nelle ultime 24 ore in Italia:Le nuovesono invece, rispetto alle 11 di ieri., iI dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806 (+323). È fermo a, come ieri, il40 dell'Emilia Romagna. Dei 14 decessi, 10 sono della Lombardia, 2 del Veneto, 1 del Lazio e dell'Emilia Romagna.50 pazienti sono in terapia intensiva mentre 11.561 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.368 persone.