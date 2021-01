Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021: i dati intorno alle 17. In Toscana l'eta media dei contagiati è di 50 anni

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021. Intorno alle 17 conosceremo i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione della pandemia in Italia. Ieri i nuovi casi sono stati 17.533 su 140.267 tamponi effettuati. I decessi sono stati purtroppo 620.

Altri 529 nuovi casi Covid (età media 50 anni) e altri 10 decessi in Toscana nelle ultime 24 ore. I morti toccano quota 3.840 nell'intera regione e la provincia di Massa Carrara con altri due decessi arriva a 400 vittime del Coronavirus dall'inizio dell'emergenza. L'aumento dei nuovi casi è dello 0,4% e porta il totale a 124.479 positivi. Crescono di più in percentuale i guariti (649 unità, +0,6%) che raggiungono quota 111.534. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.956.024, 10.963 in più rispetto a ieri, di cui il 4,8% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.105 (-1,4%) di cui i ricoverati sono 931 (-15 unità su ieri; 139 in terapia intensiva) e altri 8.174 pazienti sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-115 unità su ieri). In calo le quarantene cautelative: sono 12.743 (-633 su ieri, -4,7%) persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 15:07

