Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 febbraio 2021: 13.442 nuovi casi e 385 morti. Tasso di positività al 4,8%

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore si registrano 13.442 nuovi casi e 385 decessi, sette più di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute. Sono stati 282.407 i tamponi, 12mila più di ieri. Il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri era al 5,2%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid sono 2.110, 32 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 144. I ricoverati con sintomi sono invece 19.408, 167 in meno di ieri. I guariti sono 2.107.061 (+15.138), 427.034 gli attualmente positivi (-2.084).

Ricordiamo che ieri, venerdì 5 febbraio 2021, sono stati 14.218 i contagi da coronavirus in Italia, con purtroppo altri 377 morti, che portano il totale dei decessi a 90.618 dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 di quasi un anno fa.

Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.016 tamponi molecolari, per un totale di 3.070.594. A questi si aggiungono anche 283 test sierologici e 13.380 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.825 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 173.085. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.648 (-486 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.509 (-453), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1 rispetto a ieri), 1.956 quelli negli altri reparti Covid (-34).

Toscana. Sono 4.296 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.446 a Firenze, 292 a Prato, 310 a Pistoia, 435 a Massa-Carrara, 407 a Lucca, 496 a Pisa, 300 a Livorno, 266 ad Arezzo, 173 a Siena, 109 a Grosseto, 62 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 115,4 per 100.000 residenti contro il 150,4 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (224,3 per 100.000), Firenze (144,0 per 100.000) e Pisa (117,4 per 100.000), il più basso a Grosseto (49,4 per 100.000).

Puglia. Oggi in Puglia sono stati registrati 926 casi positivi, su 9.830 test per l'infezione da Covid-19, e 31 decessi. Oggi, dunque, il rapporto tra nuovi casi e test analizzati scende al 9,42% contro il 12,2% di ieri quando sono stati registrati 1.215 positivi. I casi odierni sono stati rilevati 296 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 nella provincia BAT, 170 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto. I 31 decessi sono avvenuti 6 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.366.157 test; 73.859 sono i pazienti guariti, 51.075 sono i casi attualmente positivi.

Veneto. La settimana in Veneto si chiude con un rialzo dei nuovi casi di Covid-19 registrati dal sistema sanitario regionale: sono 831 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 316.340 malati. Aumentano rispetto a ieri anche i decessi, che sono 63 in più, con il totale a 9.253 dall'inizio della pandemia. Prosegue invece la discesa dei dati clinici, con 1.655 ricoverati nei reparti non critici, 91 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono sotto quota 200, con 195 pazienti Covid, 15 in meno nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA