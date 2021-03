Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021: i dati alle 17. In Veneto 1.807 nuovi casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021. Intorno alle 17 conosceremo i dati del ministero della Salute.

​​Il certificato vaccinale da oggi nel Lazio. D'Amato: «Prima regione in Italia a farlo»

In Veneto, sono 1.807 i nuovi positivi da Covid registrati in Veneto nella notte che portano il totale degli attualmente positivi a 38.333. Lo riferisce il Bollettino regionale aggiornato alle ore 8 di oggi, 20 marzo. Le vittime salgono a 10.338, con 16 decessi nella notte. Stabili i ricoveri in ospedale con 1.372 pazienti; sono invece in terapia intensiva altri 205 ricoverati.

Treviso, Padova e Verona sono le province con più casi, tutte oltre i 350, poi Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno che pure lancia l'allarme per l'Alto Agordino

Ricordiamo che ieri venerdì 19 marzo 2021 si sono registrati 25.735 nuovi casi su 205.552 tamponi (12% positivi) e 159.270 test rapidi (0.65% positivi). Sono stati 386 i decessi registrati nelle ultime 24 ore mentre i pazienti ricoverati in area critica salgono a 3.364 al netto di 244 nuovi ingressi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 15:32

