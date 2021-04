Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: i dati. Vaccino, sommistrate fino a oggi 12,5 milioni di dosi

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021. Il ministero della Salute farà conoscere i dati di oggi intorno alle 17. La curva dei contagi è in leggera discesa da qualche giorno, ma l'emergenza purtroppo continua. Lunedì 12 aprile entra in vigore la nuova ordinanza del ministro Speranza che ridisegna la mappa a colori dell'Italia, con quasi tutte le regioni in arancione.

Aumentano in Italia le vaccinazioni contro il coronavirus. Sono oltre due milioni i vaccini somministrati nell'ultima settimana, una media di oltre 285mila dosi al giorno, secondo i dati del report settimanale del governo. La media di dosi iniettate negli ultimi sette giorni è in aumento rispetto alla settimana precedente. Ad oggi sono 12,5 milioni le dosi somministrate in totale in Italia. Aumentano anche le forniture con 3,2 milioni in più, che portano il totale delle dosi distribuite alle Regioni a 15,6 milioni.

Ricordiamo che il bollettino di ieri ha registrato 18.938 nuovi casi su 215.504 tamponi (8.33% positivi) e 147.469 test rapidi (0.65% positivi). I decessi sono stati 718 morti: ma nel numero di ieri comprende anche i dati della regione Sicilia che ha inserito decessi di mesi precedenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA