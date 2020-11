Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale alle 17. In Veneto 48 morti e oltre 2.700 casi in più

Coronavirus in Italia, intorno alle 17 il bollettino nazionale di oggi martedì 10 novembre. Con lo spettro di un lockdown nazionale alle porte (la data chiave sarà il prossimo 15 novembre), anche se smentita per ora dal Pd, continuano ad essere ancora molto alti i numeri sui contagi nel Paese, con l'incide Rt che in Italia è a 1,7, come affermato dal presidente Iss Brusaferro. In attesa dei dati nazionali del Ministero della Salute, iniziano ad arrivare i dati dai singoli bollettini regionali: in Veneto 48 morti e 2.763 nuovi positivi, in Val d'Aosta 11 morti e 127 casi in più.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 16:11

