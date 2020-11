Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 19 novembre: i dati alle 17. In Veneto e Friuli impennata di casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi giovedì 19 novembre: alle 17 su Leggo.it a questa pagina tutti i dati. Si prospettano numeri ancora in crescita per quanto riguarda i contagi nel nostro Paese: dai singoli bollettini regionali non arrivano buone notizie. Intanto dal monitoraggio della fondazione Gimbe emerge come nella settimana dall'11 al 17 novembre si veda un primo rallentamento nella crescita dei casi di Covid in Italia, ma resta esponenziale l'incremento dei decessi, che aumenta del 41,7%: sono stati infatti 4.134 rispetto a 2.918 della settimana precedente.

Leggi anche > Coronavirus, le ultime notizie in DIRETTA

In Veneto i nuovi positivi sono 3.753, secondo dato più alto dall'inizio della pandemia di Covid-19 (solo il 7 novembre si erano superati i 3.800 casi). Anche in Friuli Venezia Giulia è impennata di contagi: oggi sono 1.197, per la prima volta oltre i mille casi in un giorno. In Toscana i nuovi positivi sono 1.972, 1.263 in Puglia, 649 i casi in Abruzzo, 667 nelle Marche, 556 in Umbria, 270 in Basilicata.

Leggi anche > Conte: «Natale più sobrio, niente baci e abbracci. Non ce li possiamo permettere»

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA