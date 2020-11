Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi giovedì 12 novembre: i dati alle 17. In Veneto oltre 3.500 casi

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, intorno alle 17 il bollettino di oggi, giovedì 12 novembre. Mentre si continua a prospettare l'ipotesi di far diventare 'arancioni' o 'rosse' alcune regioni gialle, il Governo potrebbe intervenire a breve su nuove misure restrittive, ma non per un nuovo lockdown nazionale: l'approccio, secondo il premier Conte, dovrebbe continuare ad essere di diversificare i provvedimenti a seconda delle differenze tra le Regioni.

Intanto iniziano ad arrivare i dati delle singole regioni nei bollettini locali: in Veneto sale la curva dei contagi con 3.564 nuovi positivi, mentre nella arancione Basilicata i casi salgono a 224 in un solo giorno. 541 invece i nuovi casi in Abruzzo. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe (4-10 novembre), le tre regioni con una maggiore circolazione del virus sono Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Piemonte. In Veneto, Friuli ed Emilia Romagna da sabato entreranno invece in vigore le misure della nuova ordinanza comune decisa dai governatori Zaia, Fedriga e Bonaccini.

