Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino nazionale. Ancora boom di casi in Veneto e Puglia

Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino nazionale di oggi venerdì 6 novembre. Nel giorno in cui entra in vigore il nuovo dpcm che divide l'Italia in Regioni rosse, arancioni e gialle, continua a preoccupare il numero di casi in più che emergono dai singoli bollettini regionali già diffusi. In Veneto i contagi sono 3.387, con 27 morti: in Puglia sono quasi mille (946), quasi 800 in Umbria (767), mentre non sono ancora noti i dati del Lazio, della Campania e della Lombardia.

