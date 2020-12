Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre: dalle 17 tutti i dati dei contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre: contagi, decessi e ultime notizie. In attessa che il ministero della Salute rilasci il bollettino odierno, arrivano, alla snocciolata, i dati delle singole regioni. Il Veneto conta 3.607 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 161.805. Si contano anche 108 decessi, che aggiornano a 4.173 il dato dei morti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono oggi 74.958 (+ 2.029). Crescono i ricoveri dei malati Covid in area medica, 2.719 (+15), e nelle terapie intensive, 340.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 16:04

