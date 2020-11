Coronavirus in Italia, 353 morti e 28.244 casi in più. Boom di guariti, i positivi sono oltre 418mila

Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di oggi martedì 3 novembre, nel giorno in cui dovrebbe arrivare il nuovo dpcm che dovrebbe introdurre il coprifuoco serale e vietare gli spostamenti tra le regioni. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 28.244. 353 invece i decessi (ieri erano stati 233). Ieri i casi in più erano stati 22.253, con 135.731 tamponi. Con 6.258 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 418.142 (21.630 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 18.383 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 39.412, mentre il numero totale dei casi è di 759.829.

