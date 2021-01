Coronavirus in Italia, i dati di venerdì 22 gennaio: Puglia ancora oltre i mille casi. IL BOLLETTINO ALLE 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 22 gennaio del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre dal monitoraggio Iss-Ministero emerge come l'indice Rt sia inferiore a 1, in calo dopo cinque settimane di crescita, i numeri sui contagi degli ultimi giorni sono più bassi (ieri poco più di 14mila nuovi positivi), ma resta sempre altissimo il numero dei morti, 521 nel bollettino di giovedì, oltre duemila finora questa settimana.

Leggi anche > «Rt sotto 1, cala il rischio di epidemia non controllata». Quattro Regioni a rischio alto

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi di oggi sono 1.198 con 75 morti, in Toscana i nuovi casi sono invece 429 con 16 decessi. In Puglia i casi sono 1.018 con 31 morti, in Umbria 305 casi e 3 morti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA