Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 14 dicembre: i dati alle 17. In Veneto quasi 3mila casi, 656 in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 14 dicembre: dopo le 17 i dati del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina. Dopo le polemiche sugli assembramenti nelle vie dello shopping dello scorso fine settimana, con il Cts che suggerisce al Governo nuove misure restrittive per evitare i contagi da Covid-19, c'è attesa per i dati di oggi su nuovi positivi e decessi, sempre troppi negli ultimi giorni mentre il Natale si avvicina.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi sono 2.829 con 26 morti: la pressione sanitaria «c'è, ma la situazione è sotto controllo», ha detto Zaia. «Le terapie intensive sono 17 in più rispetto al picco dell'1 aprile scorso (356 contro le 373), ma i ricoveri sono cresciuti di un terzo rispetto al numero massimo del 31 marzo: 2028 contro i 3267 di oggi». In Toscana i casi sono 445 con 42 decessi. La Puglia, una delle Regioni con i dati più preoccupanti negli ultimi giorni, conta oggi 656 casi e 24 morti.

