Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 febbraio: i dati alle 17. In Veneto risalgono i contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre si avvicina la fumata bianca per il governo guidato da Mario Draghi (M5S permettendo), i dati recenti vedono un lieve calo dei morti rispetto alle ultime settimane, nonostante il numero dei decessi sia ancora molto alto. Stabile il numero dei casi, in aumento invece i tamponi rapidi e molecolari.

Leggi anche > Proroga per gli spostamenti tra regioni gialle: paura delle varianti

Dai singoli bollettini regionali emergono i primi dati di oggi. In Veneto tornano ad aumentare i casi (oggi 828) ma calano i morti, 31 nelle ultime 24 ore. In Toscana i nuovi positivi sono invece 671 con 16 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA