Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020 alle 17. In Veneto 1.802 nuovi contagi e 14 decessi

​Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020 alle 17. Il ministero della Salute comunicherà intorno alle 17 i dati aggiornati sulla situazione dell'epidemia del coronavirus in Italia con i nuovi casi di Covid 19, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

In Veneto Sono 1.802 i nuovi casi di contagio da Covid registrati rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera. Gli attualmente positivi salgono quindi a 88.842, i positivi da inizio pandemia sono invece 237.315. Sono 14 le persone decedute, sempre rispetto al report delle 17 del giorno di Natale, la conta delle vittime sale quindi a 5.986 persone che hanno perso la vita.

