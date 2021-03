Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 13 marzo: tutti i dati dalle regioni

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 13 marzo 2021 con i dati ufficiali del Ministero della Salute: il governo ha ieri approvato il nuovo decreto legge con le misure anti contagio, e oltre mezza Italia sarà in zona rossa da lunedì prossimo, con un lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Attorno alle 17 usciranno i dati aggiornati sui contagi odierni che leggo.it seguirà in diretta come ogni giorno.

Zona arancione e rossa in tutte le Regioni: cosa si può fare, dove si può andare, gli orari. Le regole

COVID: I NUOVI DATI DALLE REGIONI

Coronavirus Veneto, 1517 nuovi positivi (2682 nelle 24 ore) e 16 morti nella notte (24 nelle 24 ore). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di sabato 13 marzo. Le persone attualmente positive sono 34062 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 10098. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è sempre Padova (452) seguita da Verona (290), Venezia (262), Treviso (255), Vicenza (171), Belluno (34), Rovigo (28). Ricoverati in ospedale 1375 (+6 rispetto a ieri mattina), in terapia intensiva 183 (+14).

Sono 2.940 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 27.263 tamponi analizzati, di cui 4.516 antigenici. Il tasso di positività è quindi del 10,93%. Si registrano purtroppo anche 23 decessi, dei quali 20 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Regione Campania, diffusi oggi, sabato 13 marzo 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri. Dei 2.940 nuovi casi, 390 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Resta alto il numero dei sintomatici, 693, mentre gli asintomatici sono 1.857. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

Dopo il record di nuovi casi di Coronavirus di ieri da inizio pandemia in Emilia Romagna, ben 3.477, oggi il numero dei positivi torna sotto quota 3000 in regione: su oltre 39mila tamponi, sono stati rilevati 2.950 nuovi positivi, di cui 1.261 asintomatici. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 7,5%. E con i 31 decessi registrati nel bollettino di oggi, la quota dei morti legati al Covid in regione sfonda quota 11mila: 11.025, per la precisione.

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 320 nuovi positivi al Covid-19, di età compresa tra 1 e 94 anni. Quanto ai territori di residenza, 64 infettati sono della provincia dell'Aquila, 103 della provincia di Chieti, 69 della provincia di Pescara, 72 della zona Teramo, 11 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 5.114 tamponi molecolari e 1.865 test antigenici. Undici i pazienti deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 45.865 i guariti (+1212), 11.916 gli attualmente positivi (-994), 649 i ricoverati in area medica (-3), 94 u ricoverati in terapia intensiva (+2), 11.893 in isolamento domiciliare (-273).

Ieri in Italia i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore erano 26.824 su 369.636 tamponi (l'altro ieri erano stati 25.673 su 372.217 tamponi). 380 i morti di ieri (l'altro ieri erano stati 373). Con 14.443 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 509.317, 11.967 in più rispetto all'altro ieri quando c'era stato un incremento di 10.276 unità.

