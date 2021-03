Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 17 marzo: i dati completi alle 17. Oltre duemila casi in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 17 marzo del Ministero della Salute: i dati completi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. In attesa che domani l'Ema si esprima riguardo il vaccino AstraZeneca e che possa riprendere in modo massiccio la campagna di vaccinazioni, i numeri degli ultimi giorni sui contagi e soprattutto sui ricoveri sono tutt'altro che positivi: ieri i nuovi positivi sono stati oltre 20mila, con 502 morti.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Toscana si registrano 1.275 nuovi casi e 21 morti, mentre in Veneto i nuovi positivi sono 2.191, con 59 decessi. Nelle Marche i casi sono oggi 856, mentre in Basilicata sono 136, con 4 morti. In Alto Adige si registrano invece 158 casi e 2 morti.

