Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 febbraio: i dati alle 17. In aumento i morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier Draghi si appresta a comporre il suo nuovo Governo, che potrebbe avere il sostegno della maggior parte delle forze politiche in Parlamento, i dati di ieri hanno visto numeri incoraggianti, con meno di ottomila nuovi positivi: ma si tratta di dati segnati dal calo di tamponi nel weekend, dunque saranno quelli di oggi ad essere più attendibili.

Dai singoli bollettini regionali di oggi emerge che in Veneto i nuovi casi sono 701, con 65 morti. In Toscana i nuovi positivi sono invece 453, con 27 decessi. In Puglia si registrano invece 681 casi con 41 morti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 16:16

