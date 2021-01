Coronavirus in Italia, i dati di martedì 19 gennaio: in Veneto ancora boom di morti. IL BOLLETTINO ALLE 17

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 19 gennaio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier Giuseppe Conte e il suo Governo sono in bilico e in attesa del voto al Senato di stasera, che ne certificheranno il destino, i dati su contagi e decessi degli ultimi giorni appaiono più bassi rispetto alle scorse settimane, nella speranza che le misure restrittive dell'ultimo dpcm riescano a contenere la terza ondata.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri: in Veneto i nuovi positivi sono meno di mille per il secondo giorno consecutivo. I casi di oggi sono 957, ma con ben 162 morti, un numero enorme dovuto probabilmente all'accumulo dei dati di diversi giorni. In Toscana i nuovi casi sono invece 241 con 26 morti, mentre anche la Puglia registra numeri migliori, con soli 850 nuovi positivi e 16 decessi nelle ultime 24 ore.

