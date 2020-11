Coronavirus in Italia, 356 morti e 25.271 casi in più ma con meno di 150mila tamponi. Oltre 10mila guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale di oggi lunedì 9 novembre. Mentre continua a infuriare la polemica sulle Regioni gialle, arancioni e rosse, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 25.271 con 147.725 tamponi (ieri erano stati 32.616 con 191.144 tamponi). 356 i morti (ieri erano stati 331). Con 10.215 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 573.334 (14.698 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 26.100 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 41.750, mentre il numero totale dei casi è di 960.373. Dei 356 morti di oggi 99 vengono dalla Lombardia, 49 dal Piemonte, 33 dalla Toscana, 27 dalla Sicilia e 21 da Veneto e Liguria. La regione più colpita è sempre la Lombardia con 4.777 nuovi casi, seguita da Campania (3.120), Piemonte (2.876), Toscana (2.244) e Veneto (2.223). In tutto sono otto le regioni oltre i mille casi, solo una sotto i cento (il Molise con 98).

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 960.373 (25.271 in più rispetto a ieri), di cui 41.750 morti e 345.289 dimessi e guariti, 10.215 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 573.334, ieri era di 558.636, un aumento di 14.698 unità.

Sono 2,849 i malati in terapia intensiva (+100 rispetto a ieri quando erano 2.749) di cui 670 in Lombardia (+20), 312 in Piemonte (+8), 237 nel Lazio (dato invariato), 234 in Toscana (+8) e 195 in Veneto (+10). I ricoverati con sintomi sono 27.636, 1.196 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 542.849 (13.402 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 17.522.438, di cui 147.725 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 191.144). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.635.747. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

