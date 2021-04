Coronavirus in Italia, bollettino 5 aprile: 296 morti e 10.680 casi positivi (con pochi tamponi), ricoveri e terapie intensive in aumento

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.680 con 102.795 tamponi (ieri erano stati 18.025 con 250.933 tamponi). 296 i morti (ieri erano stati 326). Con 9.323 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 570.096, 1.061 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 4.180 unità. La percentuale di tamponi positivi è al 4.25%.

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 111.326. Dei 296 morti di oggi 81 vengono dalla Lombardia, 38 dall’Emilia Romagna, 32 dal Lazio, 24 dalla Toscana, 20 dalla Puglia e dalla Sicilia, 17 dal Veneto, 13 dal Piemonte, 10 dal Friuli Venezia Giulia, 9 dalla Campania e dalle Marche.La Regione più colpita è l’Emilia Romagna con 1.358 casi, seguito da Lazio (1419), Lombardia (1.358), Toscana (981), Sicilia, (909), Piemonte (804), Campania (929), Puglia (677), Veneto (649).

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.678.944, di cui 111.326 morti e 2.850.889 dimessi e guariti, 9.323 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 570.096, ieri erano 569.035, un aumento di 1.061 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 51.302.838, mentre il totale delle persone testate è di 23.394.151. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 102.795 (ieri erano stati 250.933).

Del totale dei positivi sono 537574 quelli in isolamento domiciliare (+674), 28.785 ricoverati nei reparti ordinari (+353) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.737 (+34). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 192 (ieri erano 195): il dato peggiore è della Lombardia (53), seguita dal Lazio (21), Piemonte (20), Veneto e Emilia Romagna (19)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 18:10

