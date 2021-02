Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 22 febbraio: i dati alle 17. La Toscana sfiora i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 22 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Il calo dei nuovi positivi e dei decessi delle ultime settimane lascia spazio al pessimismo degli ultimi giorni legato alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, che rischiano di provocare una nuova impennata di contagi in tutta Italia, nell'attesa che la campagna vaccinale possa finalmente spiccare il volo.

Ieri i nuovi casi registrati in Italia erano stati 13.452, con 232 morti: è probabile che i dati di oggi vedano comunque un calo dei positivi per via del fisiologico calo di tamponi nel weekend. Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri: in Veneto i nuovi casi sono oggi 509 con 9 morti, mentre in Toscana i nuovi positivi sono 911. In Puglia si registrano invece 343 nuovi positivi con 17 decessi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 15:23

