Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 8 gennaio: i dati alle 17. Ancora 106 morti in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 8 gennaio del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre il Governo annuncia che da lunedì torna la divisione in fasce, con alcune regioni arancioni e altre gialle, i numeri su contagi e vittime non accennano ad abbassarsi: la curva epidemiologica già da alcuni giorni è stabile ma non scende, il che fa temere l'arrivo di una terza ondata del Covid nelle prossime settimane.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi: in Veneto i nuovi positivi sono 3.379 con 106 morti, in Toscana si contano invece 452 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In Puglia 1.349 casi e 27 morti.

