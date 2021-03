Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 marzo: i dati alle 17. In Puglia record di contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre il governo valuta di prorogare le misure restrittive per tutto il mese di aprile e Draghi ha annunciato un decreto che obbligherà i sanitari a vaccinarsi, anche ieri i contagi sono stati quasi 24mila, con 460 morti, e una curva epidemiologica che sembra in leggero calo negli ultimi giorni.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Puglia è record di contagi: i nuovi positivi oggi sono 2.162, con 41 morti, il dato più alto dall'inizio della pandemia. In Abruzzo si registrano 392 casi e 5 morti, in Veneto 2.095 casi e 33 decessi, in Toscana 1.518 casi e 22 morti.

